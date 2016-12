被傳續約換獎 王君馨 ︰其實我一直好努力

藝人 王君馨 入行捱足九年,今年終於憑《城寨英雄》「花曼」一角廣受觀眾認同,在星期日舉行的《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「最受歡迎電視女角色」,君馨在台上不禁激動爆喊!君馨日前在網上寫下萬字長文,逐一多謝身邊人;另外又稱自己一直好努力,與公司已經簽下長約,絕對唔係以約換獎!

圖片來源︰新傳媒資料庫、Instagram、《城寨英雄》劇照

延伸閱讀︰

入行九年 首度奪獎

星期日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2016》,事前君馨被視為「最佳女配角」的大熱,不過最後不敵在《幕後玩家》飾演賢妻Carmen的龔嘉欣,終獲得「最受歡迎電視女角色」獎。君馨在前輩宣萱手上接過獎座時激動不已,在台上致詞時不斷落淚,場面感人!

感激身邊人

君馨經過兩日後,心情依然激動,日前在社交網站寫下長篇感言,逐一多謝每一個曾幫助佢的人。君馨回想起2007年1月時,自己以交流生身份回到出生地香港,一個人生活有喜有悲,亦有感到迷失︰「呢個10年來對一個鬼妹仔真的不容易。」

之後君馨感謝公司高層、感謝照顧過自己的每一位經理人、以及感謝給予佢機會的監製,另外當然少不了《城寨英雄》眾演員及台前幕後工作人員!君馨更表示︰「好多謝喺演藝上畀咗好多啟發我嘅兩位前輩︰黃日華先生同埋鄧萃雯小姐。」原來華哥與雯女都幫過君馨!

感激已逝契媽

另外除了未婚夫Daniel、新婚的香香及強強、以及鍾嘉欣等一班好姊妹外,君馨在文中末段亦有提及已逝世的契媽Lois,佢感謝契媽在自己冇地方住的時候收留自己、腳受傷的時候照顧自己。「Though she’s not here anymore, I know she’s looking down from heaven and smiling. Love you Mom!」(雖然佢已經不在,但我知道佢在天堂守護着我)

話說自小移民美國的君馨家境富裕,2007年贏得港姐亞軍後,就放下千金小姐身份留港發展。但可惜事業發展未如理想,更患上抑鬱及暴食症!幸好教友Lois在君馨最困難的時候收留佢,又幫助佢解決經濟問題,後來二人正式上契。雖然Lois已與世長辭,但相信佢在天之靈見到君馨攞獎,一定非常安慰!

被傳以約換獎?

君馨日前接受本刊訪問時,多年來在公司工作得非常愉快,自己亦一直非常努力,好感激公司給予自己機會。奪獎過後,將來會有更多新挑戰,所以會準備好自己做好每一個角色!

至於有傳君馨快約滿無綫,但佢稱指自己前幾年已經跟公司簽了一張好長的約,所以之前續約換獎的消息都是假的。而今年雖然未能奪得「最佳女配角」,但自己會加倍努力,做到值得攞為止!

全文完