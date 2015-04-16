盧覓雪驚爆疑似淫片 八大撞臉AV女星曝光

所謂人有相似，香港不少女星也曾在網上被流傳過疑似不雅照片，以及被創意無限的網民指在色情影片中擔任主角。孰真孰假實難定斷，不過就足以成為大家茶餘飯後的熱話。現在精選八位曾有疑似不雅照片流傳，又或是跟日本AV女優撞樣的女星，讓大家點評一下。

盧覓雪 疑似口交片段流出

近日有人四出向各大傳媒兜售一段四級片，叫價達10萬之高，據悉片中主角是一名貌似盧覓雪嘅女子，坐在梳化及面對着鏡頭替一名男子口交。Michelle得知後不怒反笑，笑說自己dry咗好耐，如果有得拍嘅佢都想拍。又說自己無波無籮唔值咁貴，叫傳媒朋友不要被騙。 面對危機處變不驚，化危機為幽默，真係唔叫你一聲老江湖都唔得！

官恩娜 vs 葉山留菜 相似度80%

剛宣布懷孕的索爆人妻Ella是不少男士們心目中的女神，不過曾有網民把AV女優葉山留菜和Ella作比較，二人相似度非常高…不過葉山小姐在AV界名氣薄弱，作品甚少，所以她們二人的對比圖亦沒有在網上流傳太久。

吳若希 vs 羽田愛 相似度90%

憑洗腦歌〈越難越愛〉而為人所熟悉的吳若希近日爆紅，除了緋聞多多頻頻收兵外，又在節目《至尊街頭魔法王》煩膠叫喊以致被網民惡搞。同時不少人認為她跟AV女優羽田愛樣貌甚相似，故戲稱她「羽田若希」。羽田愛上年引退時，Jinny更抵死地在社交網站澄清自己沒有引退，叫大家放心。

謝安琪 vs 友田彩也香 相似度90%

友田彩也香素有「AV謝安琪」的稱號，她早前更曾到港拍攝新片《三條友飲醉走》，跟主角陳家樂有不少對手戲。當時友田本人表示曾看過阿Kay的照片，不過就認為阿Kay比自己漂亮所以覺得自己跟對方不相似，夠晒大方得體！

鄧紫棋 疑似不雅照流出 相似度95%

「宇宙G.E.M.」紅到上太空就係人都知，不過佢可能太紅所以得罪人而不自知。早前網上流傳疑似G.E.M.的淫照，相中女子裸露上半身，時而咬唇時而高潮眼，樣貌神情都和G.E.M.十分相似。

林志玲 vs 波多野結衣 相似度95%

台灣第一名模林志玲相信不用多介紹，Chiling曾到日本與木村拓哉合作拍攝劇集《月之戀人》可惜收視仆直，故她在日本的人氣自然大大不及波多野結衣。有「暗黑林志玲」稱號的波多野結衣是現今最炙手可熱的AV女優之一，其出眾外貌和身材跟Chiling幾可亂真。不過她近日多次踏入演藝圈，被傳有意引退，所以粉絲們要好好珍惜啦！

鄧麗欣 vs 吉沢明步 相似度85%

Stephy自出道以來便經常被指貌似日本知名AV女優吉沢明步，網民經常將二人之樣貌和身材作比較，但諷刺的是絕大部分人都認為吉沢明步比Stephy更勝一籌。吉沢接受訪問時曾表示對自己被指似Stephy一事感到高興，更說希望有機會聽對方唱歌，不過可能因為佢唔清楚Stephy嘅唱功…

胡杏兒 vs 蒼井空 相似度80%

胡杏兒和蒼井空這一對亦是公認的相似，杏兒曾在賀歲片中假扮蒼井空便可見一斑。蒼井空退出AV界後轉往演藝圈發展，曾參演多部電視劇及電影，其中包括和麥浚龍主演的《復仇者之死》，現時在內地爆紅的她，微博獲1500萬粉絲關注。