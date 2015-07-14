賣大包！書展寫真圖輯

今年暑假書展將於7月15日開鑼，，寫真戰蓄勢待發，半百出處女寫真的羅霖一鳴驚人，6歲美心妹妹加入戰團，老少與o靚模鬥一番！除了陀地Donut、Super Hero、B.Gs和黃榕等寫真常客，相隔三年再出寫真的21歲雞排妹亦不容忽視，她為大家帶來E級豐乳，非常吸睛。

齊來脫掉

今次寫真戰最搶非半百羅霖及6歲Celine莫屬，羅霖繼咸豐年選亞姐時以泳裝參賽後，相隔24年再以水著look展露人前，為三子之母，減到只剩100磅身材fit爆，令人羨慕！而她的「對手」有名副其實的「o靚模」、6歲美心妹妹Celine，表情多多的Celine，寫真中冇極限，由傳統韓服到內衣褲睡覺look，以超萌樣晒童樂。

無邪童樂 楊鎧凝

遠赴韓國拍攝，Celine含冰影寫真，不比一般o靚模輸蝕。

《Celine楊鎧凝童盟時光》

拍攝地點：韓國濟洲島

頁數：128頁

售價：$118

出賣睡姿

出道三年，擺甫士已經好老練，話瞓就瞓，年紀細細就要賺錢養家，辛苦晒！

招牌啜啜眼

一頭蓬鬆髮型，着底衫褲扮瞓醒，六歲妹妹會否太早熟？！