Celine 譚順生飛美國 機場職員：係咪借個女上位嗰個？

現年9歲的「小巨肺」 Celine (譚芷昀),早前因參加真人騷《全美一叮》而為人認識,更成為首位華人參賽者獲評判送出Golden Buzzer,直接晉級半準決賽。今日 Celine 就同爸爸譚順生起程出發準備明天比賽,兩人接受訪問後準備入閘,突然有機場職員的對講機大聲傳出一句:「「係咪借個女上位嗰個?」場面實在非常尷尬,唔知譚生聽唔聽到呢?

Celine 獲Golden Buzzer

Celine 早前在美國才藝比賽《全美一叮》中,翻唱美國男歌手Michael Bolton名曲〈How Am I Supposed To Live Without You〉,成功贏得評審歡心,按下「黃金按鈕」(Golden Buzzer),直接送入36強的半準決賽!當時 Celine 因為太過驚訝,喺台上O晒嘴講唔到嘢達兩分鐘!

Celine 回港後舉行祝捷會,見佢一身名牌金光閃閃,再腳踏3吋高踭鞋,成功由稚氣小妹妹變成熟女。 Celine 喺經理人陪同下接受訪問,期間以大量英文夾雜廣東話回應,事後被網民狂插「JM式英語」、「小童連piece雅」、「好作狀」、「太老積」等一連串負評。