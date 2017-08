澳門賭業猛人洗米華 (周焯華),六月在夏威夷醉攬日模松岡李那令女方一夜爆紅成話題女王,卻為此激嬲留在英國湊一對仔女的 Mandy Lieu ,有指Mandy更嬲到帶仔女離家出走,攪到洗米華頻樸飛英國交人,更出動愛的紋身,才成功令Mandy順翻條氣。而洗米華更魄力驚人,氹完 Mandy Lieu仲即刻再會合洗米嫂,日前正印Heidi現身機場,陪在另一邊入閘的洗米華大女周梓潼飛英國讀書,攞正牌踩入 Mandy Lieu 地頭,身在英國的洗米華火速歸位陪正印兼做好爸爸。

似乎對 Mandy Lieu 愛到入晒肉的洗米華 ,為表對女友愛意,更在左手手臂內側,紋上「I will honor and love you forever」,意思係我會永遠尊重同愛你,下款MW,明眼人一睇就知分別代表「Mandy」和「Wah」縮寫,擺明俾足面Mandy,這次愛的行動夠晒浪漫,即時令Mandy怒氣全消「華哥平時咁cool ,今次肯為Mandy紋愛的紋身,作為女人點會唔冧!」洗米華友人說!