世界盃決賽爆發衝突馬體會球星摩連拿竟然成為導火線？平時內向他為何會突然失控揮拳？
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2026年世界盃決賽落幕，西班牙以1:0擊敗阿根廷奪冠，但賽後雙方球員爆發大規模肢體衝突，震驚全球球迷。其中，阿根廷後衛摩連拿（Nahuel Molina）對西班牙隊長洛迪（Rodri）揮拳的畫面，成為整場混亂的焦點。
決賽失控揮拳，球會大感震驚
摩連拿在賽後突然向洛迪胸口揮拳，這一舉動隨即引發雙方球員混亂，包括柏利迪斯（Leandro Paredes）鎖喉艾歷加西亞（Eric Garcia）等連串衝突。令人意外的是，摩連拿所屬的馬德里體育會（Atletico Madrid）對此反應極大，球會內部人士透露，摩連拿平時性格極度內向靦腆，在效力球隊的四年期間，從未有過任何暴力前科，這次的暴走行為與他平日形象完全不符。
零交集卻爆發敵意，動機成謎
外界對於摩連拿的揮拳動機感到困惑。據悉，摩連拿與洛迪過去並無交集，亦未曾在球會或國家隊賽事中正面對壘，兩人之間理應不存在宿怨。雖然有猜測指洛迪可能在跑動時說了些什麼，但轉播畫面並未證實。對於一名防守數據向來乾淨、紀律良好的球員而言，這次在世界盃決賽舞台上的情緒失控，至今仍是一個未解之謎。
資料或影片來源：原文刊於新假期