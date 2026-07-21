世界盃決賽爆發衝突馬體會球星摩連拿竟然成為導火線？平時內向他為何會突然失控揮拳？

2026年世界盃決賽落幕，西班牙以1:0擊敗阿根廷奪冠，但賽後雙方球員爆發大規模肢體衝突，震驚全球球迷。其中，阿根廷後衛摩連拿（Nahuel Molina）對西班牙隊長洛迪（Rodri）揮拳的畫面，成為整場混亂的焦點。