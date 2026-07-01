贏咗冠軍輸咗風度？丹尼奧莫炮轟阿根廷缺乏價值觀
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世界盃決賽落幕，但場上的火藥味卻延燒至頒獎台。西班牙中場丹尼奧莫（Dani Olmo）在賽後直言不諱，公開批評阿根廷國家隊在頒獎儀式上的表現，認為其行為缺乏職業球員應有的價值觀與體育精神。
頒獎禮上冷落引發爭議
決賽當晚，西班牙隊在經歷120分鐘激戰後奪冠。然而，在隨後的頒獎儀式上，當西班牙球員準備領獎時，部分阿根廷球員被拍到在頒獎瞬間背對舞台，無視對手的榮耀時刻。這一舉動與西班牙球員早前列隊向亞軍致敬的行為形成強烈對比，引起現場及全球觀眾譁然。
奧莫：球員應為下一代樹立榜樣
面對媒體追問，丹尼奧莫（Dani Olmo）雖然保持冷靜，但立場堅定。他強調，職業球員不僅是為了勝負而戰，更肩負著傳遞正確價值觀的責任。「我們是許多男孩和女孩的榜樣，我認為他們（阿根廷球員）應該做得更好。」他認為，無論賽果如何，對手之間的相互尊重才是體育競技的核心。
賽後衝突恐面臨紀律處分
除了頒獎禮上的冷落，比賽結束後的混亂場面同樣令人側目。中場球員柏利迪斯（Leandro Paredes）因在衝突中掐住對手頸部並將其摔倒，被球證直接出示紅牌罰下。據悉，國際足協（FIFA）正密切關注相關事件，涉事球員極可能面臨進一步的紀律處分。這場世界盃決賽，最終在爭議聲中畫下句號。
資料或影片來源：原文刊於新假期