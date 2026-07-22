加維為阿根廷球員求情：足球也有暴力一面
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2026年世界盃決賽落幕，但場上的火藥味卻延燒至場外。西班牙中場加維（Gavi）在賽後混戰中成為焦點，但他近日卻公開呼籲國際足協（FIFA）對涉事阿根廷球員從輕發落，這番言論隨即引發球迷熱議。
賽場混戰真相
決賽終場哨響後，球場瞬間變成「拳擊場」。阿根廷中場柏利迪斯（Leandro Paredes）被拍到鎖喉艾歷加西亞（Eric Garcia），隨後更將加維摔倒在地。這場混亂甚至需要阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）親自入場平息，場面一度失控。
加維：這就是足球
儘管身為受害者，加維在故鄉的慶祝活動上卻展現了驚人的大度。他直言不認為阿根廷球員應被停賽，並表示：「我明白這對孩子來說不是好榜樣，但足球也有更暴力的一面。」他認為這只是比賽競爭的一部分，而非需要嚴厲懲處的惡意行為。
隊友嘲諷與球員榮耀
與加維的冷靜不同，隊友耶馬（Lamine Yamal）在慶祝巡遊中則以幽默方式回應，將混戰比作名人拳擊賽。而加維與法比安雷斯（Fabian Ruiz）回到家鄉後，則獲得了當地傳統的「番茄重量」表彰，並將獲命名球場以紀念這份世界冠軍的榮耀。
資料或影片來源：原文刊於新假期