兩大「神鋒」正面交鋒！英格蘭對挪威卡尼與夏蘭特誰能帶領球隊殺入四強？
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2026年世界盃進入白熱化階段，英格蘭與挪威將在八強賽於邁阿密正面交鋒。這場比賽不僅是爭奪四強門票的關鍵戰役，更是兩大頂級前鋒——英格蘭隊長卡尼（Harry Kane）與挪威「魔人」夏蘭特（Erling Haaland）的金靴獎爭奪戰。
金靴獎之爭：卡尼與夏蘭特巔峰對決
目前卡尼已攻入6球，而夏蘭特則以7球領先。這場八強賽將成為兩人爭奪金靴獎的關鍵分水嶺。外界對於這兩位頂級前鋒的比較從未停止，但卡尼在賽前記者會上表現得相當冷靜，他認為兩人風格迥異，難以直接比較。
卡尼：我們是不同類型球員
卡尼直言，雖然兩人同樣被定義為前鋒，但場上的角色與任務幾乎是兩個完全不同的位置。他對夏蘭特給予高度評價，形容這位後輩在場上如同一頭「野獸」，門前終結能力世界頂尖。不過，卡尼也幽默地表示，雖然尊重對手的實力，但還是希望夏蘭特在明天的比賽中能「安靜一點」。
英格蘭蓄勢待發，力爭四強席位
英格蘭在分組賽表現起伏，直到淘汰賽擊敗墨西哥後才找回狀態。卡尼強調，奪冠熱門球隊往往需要經歷考驗，現在正是全隊調整至巔峰狀態的關鍵時刻。面對強敵挪威，英格蘭全隊已準備好展現最高水平，力求突破，向冠軍寶座邁進。
資料或影片來源：原文刊於新假期