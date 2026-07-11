兩大「神鋒」正面交鋒！英格蘭對挪威卡尼與夏蘭特誰能帶領球隊殺入四強？

2026年世界盃進入白熱化階段，英格蘭與挪威將在八強賽於邁阿密正面交鋒。這場比賽不僅是爭奪四強門票的關鍵戰役，更是兩大頂級前鋒——英格蘭隊長卡尼（Harry Kane）與挪威「魔人」夏蘭特（Erling Haaland）的金靴獎爭奪戰。