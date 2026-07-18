世界盃名宿卡迪維拿被拒入境美國急向特朗普求助！
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世界盃決賽在即，西班牙名宿卡迪維拿（Joan Capdevila）卻遇上突發外交障礙。這位2010年世界盃冠軍成員原定帶同子女前往紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）觀戰，卻在出發前夕被美國邊境官員拒絕入境，令這趟「圓夢之旅」瞬間變成一場行政噩夢。
傳奇球星被拒入境
現年48歲的卡迪維拿在社交媒體上公開求助，直言對美國當局的決定感到難以置信。他原本滿心期待能與當年奪冠的隊友重聚，並與熱愛足球的孩子們一同見證決賽。然而，其ESTA旅行授權突然被撤銷，導致他無法登機。他在網上直接向美國總統特朗普（Donald Trump）發出求助，希望能解決這個突如其來的入境禁令。
疑因十年前慈善賽惹禍
卡迪維拿在接受電台訪問時透露，他相信這次簽證被拒，源於十年前曾前往伊朗參加一場慈善表演賽。美國對曾到訪特定國家的旅客有嚴格的入境審查政策，這項行政規定令不少旅客受阻。事實上，近期已有其他足球界人士如球證阿坦（Omar Artan）在邁阿密機場遭遇類似的入境困難，反映出美國邊境政策對外籍人士的影響。
西班牙隊決賽備戰未受影響
儘管場外發生這段插曲，西班牙國家隊目前仍專注於決賽備戰。在教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）帶領下，球隊在四強擊敗法國後士氣高昂，目標直指世界盃冠軍，力求完成歐國盃及世界盃雙料冠軍的歷史壯舉。面對美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷，這場決賽將是西班牙新一代球星的終極考驗。
資料或影片來源：原文刊於新假期