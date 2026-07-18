世界盃名宿卡迪維拿被拒入境美國急向特朗普求助！

世界盃決賽在即，西班牙名宿卡迪維拿（Joan Capdevila）卻遇上突發外交障礙。這位2010年世界盃冠軍成員原定帶同子女前往紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）觀戰，卻在出發前夕被美國邊境官員拒絕入境，令這趟「圓夢之旅」瞬間變成一場行政噩夢。