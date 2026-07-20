卻奧斯嘲諷阿根廷：足球贏
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卻奧斯（Toni Kroos）一句「足球贏了」，將阿根廷在世界盃決賽的慘敗推向輿論風口浪尖。這場在紐約舉行的決賽，不僅是戰術上的完敗，更演變成一場關於足球哲學的激烈爭論。
決賽零射門恥辱
阿根廷在今場決賽的表現令人大跌眼鏡。面對迪拉富安迪（Luis de la Fuente）領軍的西班牙，阿根廷全場受壓，甚至創下世界盃決賽史上首支在90分鐘內未能錄得任何射門的尷尬紀錄。當安素費南迪斯（Enzo Fernandez）兩黃一紅被逐後，球隊防線徹底崩潰，最終被費蘭托利斯（Ferran Torres）在加時階段攻入致勝一球，無緣衛冕。
卻奧斯：足球贏了
前德國中場大師卻奧斯在終場哨聲響起後，隨即在社交平台X發文「足球贏了」（Football won）。這句簡短的評論被外界解讀為對阿根廷消極戰術及粗野踢法的直接嘲諷。對於這位講求技術與控制的中場大師而言，西班牙的勝利代表了現代足球對抗「反足球」風格的最終勝利。
輸波又輸人
除了戰術上的無能，阿根廷球員在賽後的紀律問題亦備受詬病。柏利迪斯（Leandro Paredes）在西班牙慶祝期間，與艾歷加西亞（Eric Garcia）及加維（Gavi）發生肢體衝突，場面一度混亂，最終需要主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）親自介入將球員拉走，令這支南美勁旅的形象跌至谷底。
狂牛王朝崛起
隨著西班牙成功包攬歐國盃及世界盃雙料冠軍，這支「狂牛兵團」已正式確立其在世界球壇的統治地位。反觀阿根廷，衛冕失敗後球隊正面臨嚴峻的重建壓力。在下一個外圍賽週期開始前，史卡朗尼必須重新審視球隊的戰術體系及球員心態，否則這支曾經的王者之師將難以重返巔峰。
資料或影片來源：原文刊於新假期