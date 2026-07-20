西班牙功臣古古列拿確認將紋上迪拉富安迪樣貌
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西班牙喺今屆世界盃決賽擊敗阿根廷奪冠，除咗球員捧盃令人興奮，左閘古古列拿（Marc Cucurella）賽後一個「找數」行動亦成為焦點。佢喺賽前曾許下承諾，如果西班牙贏得冠軍，就會將領隊迪拉富安迪（Luis de la Fuente）嘅樣貌紋喺身上。
賽前毒誓，賽後找數
古古列拿喺賽事開始前，接受電台訪問時曾公開表示：「如果我哋贏得世界盃，我會將迪拉富安迪嘅樣貌紋喺身上。」隨住西班牙喺紐約新澤西體育場以1-0擊敗阿根廷，呢位左閘並無打算反口，賽後第一時間就喺社交媒體發文，急尋紋身師傅幫手兌現承諾。
領隊回應：我無咁醜樣
對於球員呢個瘋狂舉動，領隊迪拉富安迪並無阻止，反而大方回應。佢笑言雖然曾經勸過球員唔好咁做，但既然許下承諾就必須遵守，仲幽默咁話：「我已經話過佢哋錯喇，但既然應承咗就要找數。而且，我都無咁醜樣啫。」
紋身位置仲係謎
雖然古古列拿決心找數，但佢坦言仲未決定紋喺邊個部位。佢喺混合採訪區受訪時表示，雖然唔一定要紋喺顯眼位置，但目前仲考慮緊，希望可以搵到專業建議。呢位新加盟皇家馬德里嘅球員亦感觸表示，呢個冠軍係對佢多年嚟堅持嘅最好回報，證明只要唔放棄，終有一日會成功。
資料或影片來源：原文刊於新假期