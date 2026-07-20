西班牙功臣古古列拿確認將紋上迪拉富安迪樣貌

西班牙喺今屆世界盃決賽擊敗阿根廷奪冠，除咗球員捧盃令人興奮，左閘古古列拿（Marc Cucurella）賽後一個「找數」行動亦成為焦點。佢喺賽前曾許下承諾，如果西班牙贏得冠軍，就會將領隊迪拉富安迪（Luis de la Fuente）嘅樣貌紋喺身上。