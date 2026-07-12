哥倫比亞球星世界盃失機收死亡恐嚇 據報已「隱藏行蹤」 令人聯想32年前名宿慘劇
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哥倫比亞前鋒甘柏斯 (Jaminton Campaz) 在世界盃十六強賽事後，因在關鍵時刻錯失入球機會，竟遭到網民瘋狂攻擊及死亡恐嚇。據報他目前未有隨隊返回哥倫比亞，行蹤成謎，令外界極度擔憂其人身安全。
關鍵失機引發網絡暴力
在對陣瑞士的十六強賽事中，雙方激戰至加時仍未分勝負。甘柏斯在最後階段獲得單刀機會，可惜射門高出橫樑，最終球隊在互射十二碼中以3:4落敗。賽後，這位26歲球員的社交媒體隨即被大量仇恨言論及死亡恐嚇淹沒。
歷史陰影：32年前慘劇
這次事件令不少球迷聯想到1994年世界盃的慘痛歷史。當時哥倫比亞後衛艾斯高巴 (Andrés Escobar) 因在分組賽擺烏龍，回國後竟遭槍殺。這段黑暗歷史至今仍是哥倫比亞足球界的傷疤，亦令今次針對甘柏斯的威脅顯得格外令人不安。
足總介入調查
哥倫比亞足總已發表聲明，強烈譴責針對球員的暴力威脅，並要求總檢察長辦公室介入調查，務求將相關人士繩之於法。甘柏斯本人亦在社交平台發文，呼籲大眾保持冷靜與尊重，強調足球不應成為仇恨的藉口。目前，他是否留在美國或前往阿根廷效力球會，仍未有官方確認。
資料或影片來源：原文刊於新假期