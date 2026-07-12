哥倫比亞球星世界盃失機收死亡恐嚇 據報已「隱藏行蹤」 令人聯想32年前名宿慘劇

哥倫比亞前鋒甘柏斯 (Jaminton Campaz) 在世界盃十六強賽事後，因在關鍵時刻錯失入球機會，竟遭到網民瘋狂攻擊及死亡恐嚇。據報他目前未有隨隊返回哥倫比亞，行蹤成謎，令外界極度擔憂其人身安全。