世界盃又要改期？國際足協決策引發爭議
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國際足協（FIFA）近日傳出消息，正考慮將2034年沙特阿拉伯世界盃的賽程推遲至2035年初舉行。這項決定若落實，將意味著世界盃的傳統賽期將再次面臨重大調整，引起全球足球界的廣泛關注與討論。
賽程安排再惹爭議
據報道，國際足協之所以考慮調整賽期，主要原因是為了避開齋戒月以及其他國際賽事的賽程衝突。然而，這種頻繁變動賽期的做法，已令不少球迷感到不滿。自2022年卡塔爾世界盃打破傳統，將賽事移至冬季舉行後，外界對於國際足協是否過度遷就主辦國的質疑聲浪從未停止。
傳統與現實博弈
世界盃作為足球界的最高殿堂，過去一直被視為夏季的體育盛事。然而，隨著主辦國的地理位置與氣候條件差異，國際足協似乎傾向於透過調整賽期來解決問題。這種做法雖然在行政上提供了便利，但卻被批評犧牲了賽事的傳統價值，並打亂了各大聯賽的運作節奏。
球迷無奈與反思
對於球迷而言，世界盃的賽期變動不僅影響觀賽習慣，更反映了國際足協在決策過程中，對於商業利益與賽事傳統之間的權衡。這場關於「賽事傳統」與「全球化適應」的爭論，隨著2034年世界盃的臨近，勢必會持續發酵。目前國際足協尚未作出最終決定，但此舉已再次將其管治方針推向輿論的風口浪尖。
資料或影片來源：原文刊於新假期