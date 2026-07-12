夏蘭特淚灑球場！挪威童話止步八強女友暖心發文惹哭網民

2026年美加墨世界盃八強賽，挪威隊在加時賽以1:2惜敗英格蘭，結束了這趟驚奇之旅。賽後，陣中王牌夏蘭特 (Erling Haaland) 難掩失落，在場上流下男兒淚，這一幕成為了本屆賽事最令人心酸的畫面之一。