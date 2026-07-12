夏蘭特淚灑球場！挪威童話止步八強女友暖心發文惹哭網民
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2026年美加墨世界盃八強賽，挪威隊在加時賽以1:2惜敗英格蘭，結束了這趟驚奇之旅。賽後，陣中王牌夏蘭特 (Erling Haaland) 難掩失落，在場上流下男兒淚，這一幕成為了本屆賽事最令人心酸的畫面之一。
挪威童話遺憾終章
挪威睽違28年重返世界盃決賽周，一路過關斬將，甚至在十六強淘汰了五屆冠軍巴西，寫下隊史最佳紀錄。夏蘭特在前四場比賽攻入7球，是球隊進攻的核心。然而面對英格蘭的嚴密防守，他未能再下一城，最終在加時賽第105分鐘被換下，情緒隨之潰堤。
「這不只是足球，是夢想」
賽後，夏蘭特坦言淚水並非僅因輸球，而是深感未能帶領國家再進一步的遺憾。他表示，穿上國家隊球衣代表的不僅是個人，更是無數懷抱足球夢的孩子與家庭。隊長奧迪加特 (Martin Ødegaard) 則力挺隊友，強調夏蘭特已將挪威足球推向新高度，這份努力值得驕傲。
女友暖心發文慰藉
賽後，夏蘭特的女友伊莎貝爾 (Isabel Haugseng Johansen) 在社交媒體上發布了一張兩人相擁的黑白照片，寫下：「這一次的童話之旅結束了，但我們會永遠珍藏這段回憶。我永遠都為你感到驕傲。」這份溫柔的陪伴，為夏蘭特這趟充滿淚水與遺憾的旅程，留下了最溫暖的註解。
資料或影片來源：原文刊於新假期