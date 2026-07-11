世界盃｜秘魯父母太瘋狂！600名新生兒取名「夏蘭特」
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挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）在今屆世界盃表現亮眼，不僅在社交媒體上吸粉無數，更在南美洲掀起了一股前所未有的「改名潮」。
秘魯出現「夏蘭特」嬰兒潮
根據秘魯國家身份與公民身份登記處的最新統計，在世界盃開賽後的短短幾週內，當地已有約600名新生兒被父母登記為「夏蘭特」或「艾寧·夏蘭特」。隨著挪威隊在賽事中晉級八強，這股取名熱潮更呈現飆升趨勢，當地官員甚至笑稱，夏蘭特現在不僅是挪威的驕傲，也成了秘魯的一份子。
足球明星名字成熱門選擇
事實上，秘魯雖然未能打入今屆世界盃決賽周，但當地民眾對足球的熱情絲毫不減。父母以足球巨星為子女命名已非新鮮事，數據顯示，當地已有超過3,000名「美斯」（Lionel Messi）、過千名「C朗」（Cristiano Ronaldo）及「耶馬爾」（Lamine Yamal），而「尼馬」（Neymar）的名字更是多達33,809人，足見足球文化在當地的深厚影響力。
網民笑稱：未來秘魯隊全是夏蘭特？
這項有趣的數據引起了全球球迷的熱烈討論。不少網民幽默地表示，如果20年後夏蘭特轉任教練，或許真的能組出一支全隊都叫「夏蘭特」的先發陣容，屆時對手恐怕會感到相當困惑。
資料或影片來源：原文刊於新假期