世足賽／姆巴佩第8顆進球再追平梅西 法國2：0連兩屆淘汰摩洛哥
廣告
2026世界盃八強賽事戰況激烈，奪冠大熱法國隊以2:0擊敗「北非鐵騎」摩洛哥，成功取得四強席位。這場比賽不僅是兩隊的實力對決，更是姆巴佩（Kylian Mbappé）個人的救贖之夜。
姆巴佩先苦後甜，救贖之作
比賽上半場，法國隊攻勢猛烈，姆巴佩在第28分鐘獲得十二碼機會，可惜操刀射門被摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出。然而，姆巴佩並未因此氣餒，下半場他迅速調整狀態，在第60分鐘於左路起腳破門，成功將功贖罪，為球隊打破僵局。
追平美斯紀錄，進攻鐵三角發威
這記關鍵入球是姆巴佩在本屆世界盃的第8個入球，讓他再次追平阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的入球數，雙方在金靴獎之爭中持續拉鋸。同時，這也是姆巴佩生涯在淘汰賽階段的第12個入球，繼續刷新個人紀錄。加上登貝萊（Ousmane Dembélé）在隨後的第66分鐘建功，法國隊在短短6分鐘內連入兩球，展現出強大的進攻火力。
摩洛哥防線崩潰，法國強勢晉級
摩洛哥雖然在門將布努的多次精彩撲救下，上半場力保不失，但面對法國隊持續的強攻，防線最終在下半場崩潰。法國隊最終以2:0勝出，不僅連續兩屆在淘汰賽階段擊敗摩洛哥，更終結了對手連續34場不敗的紀錄，強勢挺進四強。
資料或影片來源：原文刊於新假期