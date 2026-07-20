世界盃決賽場外星光熠熠！姬莉珍娜與添麥菲查洛美十指緊扣現身仲有呢幾對巨星情侶？
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世界盃決賽於新澤西州大都會人壽體育場圓滿落幕，除了場內戰況激烈，場外更是星光熠熠，吸引了多位荷里活巨星與名流到場觀戰，場面猶如紅地毯盛事。
決賽場外變紅地毯
這場四年一度的體壇盛事吸引了大量名人現身，除了賽事本身備受關注，觀眾席與場外的明星陣容亦成為焦點。多對荷里活知名情侶檔被拍到一同離開球場，讓現場氣氛瞬間升溫。
姬莉珍娜與添麥菲查洛美甜蜜現身
備受矚目的情侶姬莉珍娜（Kylie Jenner）與添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）十指緊扣步出球場。姬莉珍娜身穿全黑裝束，雖然正值服喪期間，但仍展現出堅強一面；添麥菲則以運動休閒造型示人，兩人戴上同款太陽眼鏡，全程保持親密互動。
眾星雲集觀賽
除了這對焦點情侶，蕾哈娜（Rihanna）與伴侶A$AP Rocky、剛新婚的杜娃黎波（Dua Lipa）與卡林特納（Callum Turner），以及席亞拉（Ciara）與丈夫羅素威爾遜（Russell Wilson）亦有出席。眾星在賽後一同離開，成為當晚場外最亮麗的風景線。
資料或影片來源：原文刊於新假期