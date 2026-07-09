世界盃決賽搞中場騷？球迷憂影響比賽節奏
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世界盃決賽將迎來史上首次「中場秀」，陣容強大到令人咋舌，但對於足球迷嚟講，呢場騷可能係一場「節奏災難」。
巨星雲集，規模媲美超級盃
官方證實，加拿大流行巨星小賈斯汀 (Justin Bieber) 將聯同瑪丹娜 (Madonna)、夏奇拉 (Shakira) 及韓國天團 BTS，於 7 月 19 日在美國新澤西州大都會人壽體育場進行 11 分鐘的演出。這場表演由酷玩樂團 (Coldplay) 主唱克里斯馬汀 (Chris Martin) 策劃，旨在為全球兒童教育基金募款。
11分鐘表演，會唔會拖慢比賽節奏？
雖然表演只有 11 分鐘，但足球競賽規則規定中場休息不得超過 15 分鐘。外界最擔心的是舞台搭建與拆卸的時間，隨時會令休息時間大幅延長。參考去年俱樂部世界盃的試辦經驗，當時中場休息竟長達 24 分鐘，令不少球迷質疑這會影響球員的比賽狀態。
足球純粹派 vs. 娛樂至上派
國際足協 (FIFA) 主席英凡提諾 (Gianni Infantino) 對此充滿信心，認為這將是史上規模最大的舞台。然而，對於追求比賽流暢度的球迷而言，這究竟是提升觀賽體驗的「加分項」，還是破壞比賽節奏的「干擾源」？
資料或影片來源：原文刊於新假期