世盃八強前夕遇噪音滋擾 夏蘭特難忍地盤聲 挪威隊2.5小時極速搬酒店

挪威國家隊在備戰世界盃八強對陣英格蘭的關鍵時刻，意外捲入一場場外風波。由於原定入住的酒店飽受鄰近地盤施工及公路噪音滋擾，當家球星艾寧·夏蘭特 (Erling Haaland) 等球員在入住僅一晚後便強烈抗議，最終全隊在國際足協（FIFA）批准下，以兩個半小時極速搬離，轉移至更接近比賽場地的酒店。