世盃八強前夕遇噪音滋擾 夏蘭特難忍地盤聲 挪威隊2.5小時極速搬酒店
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挪威國家隊在備戰世界盃八強對陣英格蘭的關鍵時刻，意外捲入一場場外風波。由於原定入住的酒店飽受鄰近地盤施工及公路噪音滋擾，當家球星艾寧·夏蘭特 (Erling Haaland) 等球員在入住僅一晚後便強烈抗議，最終全隊在國際足協（FIFA）批准下，以兩個半小時極速搬離，轉移至更接近比賽場地的酒店。
噪音滋擾嚴重 球星集體抗議
據報挪威代表團原本下榻位於佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）的酒店。然而，球員入住後發現酒店緊鄰大型地盤與繁忙公路，持續不斷的施工與車流噪音嚴重影響睡眠質素。此外，該處距離海灘約四公里，沿途更需經過多個施工區域，不利於球員放鬆。以艾寧·夏蘭特為首的多名球員在忍受一晚後，隨即向球隊管理層要求立即更換住宿。
兩個半小時極速大搬遷
挪威代表團隨後向國際足協提出申訴並獲批准。球隊後勤團隊展現出驚人效率，僅花費兩個半小時便完成全隊的搬遷作業，轉往邁阿密花園（Miami Gardens）硬石體育場（Hard Rock Stadium）附近的一間海濱酒店。挪威隊後勤主管達利（Truls Daehli）透露，雖然搬遷過程十分折騰，甚至令團隊忙得連早餐也來不及吃，但為了確保球員能在最佳環境下備戰，迅速行動是必要的決定。
備戰隊史最重要一戰
除了噪音問題，總教練蘇巴根（Ståle Solbakken）亦指出原酒店缺乏足夠的會議空間進行戰術分析。隊長馬田·奧迪加特 (Martin Ødegaard) 強調，這次調整是為了將所有細節做到最好。國際足協已同意承擔新酒店約五十間客房及保安費用，而球員要求升級住宿的額外開支則由挪威足總自行負責。挪威隊目前正於新酒店全力備戰即將到來的八強賽事。
資料或影片來源：原文刊於新假期