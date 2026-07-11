挪威大叔拒絕「划船舞」爆紅
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2026年世界盃賽事激烈，挪威隊表現驚人，擊敗巴西挺進八強。然而，在看台上萬名球迷齊心協力做出「維京划船」慶祝動作時，鏡頭卻捕捉到一名挪威球迷拉彭（Emil Lappen）全程黑面、挺直腰板坐在位子上，與周遭狂熱氣氛格格不入，畫面在網上瘋傳。
萬人划船唯獨他「黑面」
當全場球迷隨著節奏瘋狂搖擺、模擬維京人划船出征時，拉彭顯得格外突兀。他並非身體不適，而是對這個慶祝動作感到極度反感。他直言這個動作「蠢斃了」，而且非常煩人，甚至表示「死都不想做」。
歷史系大叔堅持
拉彭接受訪問時義正辭嚴地解釋，他拒絕划船是因為「歷史事實完全錯誤」。他認為維京人當年橫渡大西洋是靠帆船航行，而非划船。他更批評挪威隊推出的應援曲《划、划、划》（Ro, Ro, Ro）毫無歷史根據，坐在那裡不動就是為了表達不滿。
抄襲冰島爭議
除了歷史準確性，拉彭更痛批這個風靡美加墨的划船舞，根本是無恥抄襲冰島隊當年的「維京戰吼」。他認為挪威足總只是想複製冰島當年的轟動效應，隨便改個手勢敷衍了事。面對接下來對陣英格蘭的硬仗，他態度依然強硬，強調無論挪威隊贏得什麼冠軍，他絕對不會參與這個慶祝動作。
資料或影片來源：原文刊於新假期