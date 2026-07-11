挪威大叔拒絕「划船舞」爆紅

2026年世界盃賽事激烈，挪威隊表現驚人，擊敗巴西挺進八強。然而，在看台上萬名球迷齊心協力做出「維京划船」慶祝動作時，鏡頭卻捕捉到一名挪威球迷拉彭（Emil Lappen）全程黑面、挺直腰板坐在位子上，與周遭狂熱氣氛格格不入，畫面在網上瘋傳。