拒絕參與「維京划船」爆紅挪威球迷：直斥慶祝動作「愚蠢」且「違背史實」
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全場瘋狂划船，唯獨他坐著不動
挪威隊在今屆世界盃的表現備受矚目，而球迷與球員整齊劃一的「維京划船」慶祝動作，更成為了賽場上的標誌性畫面。然而，在早前挪威擊敗塞內加爾的比賽中，一位球迷艾美爾·拉彭（Emil Lappen）卻被鏡頭捕捉到在人群中一動不動，與周圍歡呼雀躍的氣氛形成強烈對比，隨即在網上爆紅。
「維京人是航行，不是划船」
面對外界的好奇，拉彭在接受訪問時給出了令人哭笑不得的解釋。他直言這個慶祝動作「愚蠢且違背史實」。他指出，維京人橫渡大西洋時是依靠「航行」，而非划船。他對於慶祝歌曲中唱道「我們要划船橫渡大西洋」感到非常惱火，認為這完全扭曲了歷史事實。
爭議背後文化符號
這種「維京划船」應援雖然創意十足，但也並非沒有爭議。除了歷史準確性的問題，部分批評者認為這種維京意象容易讓人聯想到古代的掠奪與暴力，甚至有人將其與極端主義意象掛鉤。儘管如此，挪威隊似乎並未受到影響，依然堅持以維京文化作為球隊的精神象徵。隨著挪威隊即將在邁阿密迎戰英格蘭，這場關於「慶祝」與「歷史」的討論，或許還會持續發酵。
資料或影片來源：原文刊於新假期