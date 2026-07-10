拒絕參與「維京划船」爆紅挪威球迷：直斥慶祝動作「愚蠢」且「違背史實」

全場瘋狂划船，唯獨他坐著不動

挪威隊在今屆世界盃的表現備受矚目，而球迷與球員整齊劃一的「維京划船」慶祝動作，更成為了賽場上的標誌性畫面。然而，在早前挪威擊敗塞內加爾的比賽中，一位球迷艾美爾·拉彭（Emil Lappen）卻被鏡頭捕捉到在人群中一動不動，與周圍歡呼雀躍的氣氛形成強烈對比，隨即在網上爆紅。