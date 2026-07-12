挪威八強出局！索洛夫2打1唔傳波被轟「獨食」
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挪威喺今屆世界盃被視為最大黑馬，可惜喺八強賽事面對英格蘭，最終以1：2飲恨出局。賽後焦點全部集中喺前鋒索洛夫（Alexander Sørloth）身上，唔少球迷認為佢係球隊出局嘅「戰犯」，全因佢喺上半場錯失咗一個黃金機會。
2打1唔傳波，挪威夢碎
事發喺上半場44分鐘，當時挪威發動反擊，索洛夫帶波殺入禁區，身邊仲有「魔人」夏蘭特（Erling Haaland）一齊推進，形成「2打1」嘅絕佳局面。當時英格蘭守將史東斯（John Stones）選擇封阻索洛夫，意味著夏蘭特面前已經門戶大開，只要橫傳，幾乎係必入球。點知索洛夫選擇無視隊友，堅持自己射門，結果被對方封阻，錯失領先關鍵。
夏蘭特攤手無奈，網民怒改維基
眼見隊友「獨食」導致入球機會流失，夏蘭特喺第一時間攤開雙手，表情極度無奈，似乎對呢個決定感到難以置信。賽後，憤怒嘅球迷湧入索洛夫嘅社交平台留言圍剿，甚至有台灣網民將佢嘅維基百科介紹惡搞，改為「擅長獨食的自信射手」，諷刺佢傳球技術不佳。
索洛夫道歉：當下睇唔到人
面對排山倒海嘅批評，索洛夫賽後受訪時向隊友同球迷道歉，解釋當時情況：「我當下真係冇睇到夏蘭特，直到我見到佢嘅時候，一切已經太遲。」不過，呢個解釋似乎未能平息球迷怒火，挪威嘅世界盃之旅亦隨住呢場敗仗正式畫上句號。
資料或影片來源：原文刊於新假期