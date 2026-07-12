挪威八強出局！索洛夫2打1唔傳波被轟「獨食」

挪威喺今屆世界盃被視為最大黑馬，可惜喺八強賽事面對英格蘭，最終以1：2飲恨出局。賽後焦點全部集中喺前鋒索洛夫（Alexander Sørloth）身上，唔少球迷認為佢係球隊出局嘅「戰犯」，全因佢喺上半場錯失咗一個黃金機會。