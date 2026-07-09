總理級別「轉會談判」？加拿大總理想借夏蘭特遭拒

世界盃熱潮席捲全球，連各國領袖都難以抵擋。在近日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會期間，加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）與挪威總理約納斯·加爾·斯特勒（Jonas Gahr Støre）進行了一場別開生面的「轉會談判」，成為峰會期間的熱門話題。