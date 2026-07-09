總理級別「轉會談判」？加拿大總理想借夏蘭特遭拒
廣告
世界盃熱潮席捲全球，連各國領袖都難以抵擋。在近日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會期間，加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）與挪威總理約納斯·加爾·斯特勒（Jonas Gahr Støre）進行了一場別開生面的「轉會談判」，成為峰會期間的熱門話題。
總理級別「借將」請求
在會晤期間，馬克·卡尼（Mark Carney）談及世界盃賽事時，向約納斯·加爾·斯特勒（Jonas Gahr Støre）開玩笑，表示既然兩國在軍事合作上都能達成共識，那挪威能否將陣中王牌球星艾寧·夏蘭特（Erling Haaland）「借」給加拿大，讓他在下屆世界盃率領加拿大隊出戰。這番幽默的提議隨即引來現場一陣笑聲。
「非賣品」維京式回應
面對這項突如其來的「轉會請求」，約納斯·加爾·斯特勒（Jonas Gahr Støre）反應相當迅速。他以一個模仿「維京划船」（Viking Row）的動作作為回應，並幽默地表示：「他是非賣品！」這場輕鬆的互動不僅展現了領袖們私下風趣的一面，也讓緊張的峰會氣氛變得輕鬆不少。
兩國球隊近況
雖然加拿大未能成功「借」到夏蘭特，但他們在本屆世界盃表現不俗，作為地主隊，加拿大成功取得隊史首個積分及首場勝利，最終在16強止步。至於挪威隊在夏蘭特的帶領下狀態大勇，時隔28年重返世界盃決賽週，目前已成功殺入8強，即將迎戰英格蘭爭奪4強席位。
資料或影片來源：原文刊於新假期