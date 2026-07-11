世界盃｜高圖爾斯傷出淚灑球場 宣佈暫別國家隊一年

比利時在世界盃八強賽中，以1:2不敵西班牙，遺憾結束今屆征程。賽事焦點除了戰果，更在於門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）因傷退場，並在賽後含淚宣佈未來一年將暫停為國家隊披甲，令球迷大感惋惜。