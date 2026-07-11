世界盃｜高圖爾斯傷出淚灑球場 宣佈暫別國家隊一年
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比利時在世界盃八強賽中，以1:2不敵西班牙，遺憾結束今屆征程。賽事焦點除了戰果，更在於門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）因傷退場，並在賽後含淚宣佈未來一年將暫停為國家隊披甲，令球迷大感惋惜。
關鍵時刻傷出，門神淚灑綠茵場
比利時今仗傷兵滿營，賽前已折損多名大將。高圖爾斯在下半場71分鐘開出龍門球後，感到股四頭肌劇痛。儘管他曾嘗試堅持，但最終仍被換下。這位經驗豐富的門將在離場時難掩失落，淚灑球場，場面令人動容。
團隊至上，高圖爾斯選擇暫別
賽後高圖爾斯解釋，當時他曾向教練團表示只要不踢長距離球仍可堅持，但為了球隊整體利益，他尊重教練換人的決定。對於後備門將林文斯（Senne Lammens）在比賽末段的失誤，高圖爾斯展現大將之風，賽後主動擁抱安慰，並未有半點責怪，更表示這段經歷會讓他變得更強大。
未來一年暫別國家隊
這場比賽是高圖爾斯第21次在世界盃上陣，僅次於德國老將紐亞（Manuel Neuer）。賽後他正式宣佈，希望在未來一年暫停為國家隊效力，讓身體得到充分休息。這項決定無疑為比利時的未來陣容帶來變數，球迷們只能期待這位門神能早日康復，重返賽場。
資料或影片來源：原文刊於新假期