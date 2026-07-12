比寧咸踢夏蘭特屁股甜暈全網！本人揭內幕：這很正常

2026年世界盃八強賽事，英格蘭對挪威嘅大戰雖然緊張，但場外嘅互動反而成為焦點。英格蘭球星比寧咸（Jude Bellingham）同挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）呢對昔日隊友，喺賽前通道嘅親密互動，令唔少球迷睇到心心眼。