比寧咸踢夏蘭特屁股甜暈全網！本人揭內幕：這很正常
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2026年世界盃八強賽事，英格蘭對挪威嘅大戰雖然緊張，但場外嘅互動反而成為焦點。英格蘭球星比寧咸（Jude Bellingham）同挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）呢對昔日隊友，喺賽前通道嘅親密互動，令唔少球迷睇到心心眼。
通道內突襲「踢屁股」
喺呢場關鍵嘅八強戰開波前，鏡頭捕捉到比寧咸喺球員通道見到夏蘭特時，竟然調皮地向對方屁股踢咗一腳。夏蘭特不但冇發火，反而笑得好開心。其實喺比賽期間，兩人亦被拍到有講有笑，甚至有互相抓屁股嘅親密舉動。
這是我們獨特打招呼方式
賽後比寧咸親自揭開呢個「小情趣」嘅內幕。佢解釋，呢種互相踢屁股嘅行為，係佢哋以前喺多蒙特效力時就已經有嘅習慣，純粹係一種打招呼嘅方式，絕對唔係挑釁。佢笑言：「外人睇落可能好奇怪，但對我哋嚟講係再正常不過。」
賽場上各為其主，賽後依然係好兄弟
雖然兩人依家分別效力皇家馬德里同曼城，見面機會少咗，但友誼依然深厚。夏蘭特賽後更力撐比寧咸，大讚佢係世界上最好嘅球員之一，對於外界對比寧咸嘅批評感到不解。呢種英雄惜英雄嘅情誼，令唔少球迷大呼感動。
資料或影片來源：原文刊於新假期