世界盃4強落敗 比寧咸失控動粗？
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英格蘭在世界盃4強賽中以1比2不敵阿根廷，無緣決賽。賽後，英格蘭中場球星比寧咸（Jude Bellingham）被鏡頭捕捉到與阿根廷後備球員發生肢體衝突，這一幕隨即引發球迷熱烈討論。
賽事火藥味濃
這場在亞特蘭大舉行的4強戰氣氛緊張，全場共錄得26次犯規。英格蘭原本憑藉哥頓（Anthony Gordon）在第55分鐘的入球先開紀錄，但隨後被阿根廷的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）追平，最終在補時第2分鐘被拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）攻入致勝球，慘遭逆轉。
賽後衝突惹議
完場哨響後，比寧咸情緒激動，在步出球場時，他被拍到突然拍打阿根廷後備球員巴高（Valentin Barco）的後腦。巴高隨即作出憤怒回應，阿根廷球員尼高柏斯（Nico Paz）及奧達文迪（Nicolas Otamendi）見狀立即上前介入，場面一度混亂，最終由英格蘭隊友奧利屈堅斯（Ollie Watkins）將比寧咸帶離現場。
季軍戰即將開打
這場衝突事件在網上引起兩極評價，有人認為這是球員在落敗後的「一時衝動」，亦有人批評其行為缺乏職業球員應有的體育精神。英格蘭接下來將轉戰邁阿密，於香港時間7月19日清晨5時與法國進行季軍戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期