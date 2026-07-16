英格蘭球星比寧咸（Jude Bellingham）世界盃四強賽後竟然出手打人？網民紛紛指責佢「輸唔起」但原來背後另有隱情？真相曝光後風向竟然大逆轉！

世界盃四強戰，英格蘭以1：2不敵阿根廷出局。賽後焦點卻唔係賽果，而係英格蘭球星比寧咸（Jude Bellingham）喺離場時，突然出手拍打阿根廷後備球員巴高（Valentín Barco）嘅後腦，呢一幕隨即引起軒然大波。