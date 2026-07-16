英格蘭球星比寧咸（Jude Bellingham）世界盃四強賽後竟然出手打人？網民紛紛指責佢「輸唔起」但原來背後另有隱情？真相曝光後風向竟然大逆轉！
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世界盃四強戰，英格蘭以1：2不敵阿根廷出局。賽後焦點卻唔係賽果，而係英格蘭球星比寧咸（Jude Bellingham）喺離場時，突然出手拍打阿根廷後備球員巴高（Valentín Barco）嘅後腦，呢一幕隨即引起軒然大波。
網民怒轟「輸唔起」
當時比寧咸神情落寞，正準備離開球場，期間巴高從佢身邊經過，比寧咸突然轉身拍打對方後腦，雙方隨即爆發口角，幸好隊友及時將兩人拉開。唔少球迷睇到直播後，紛紛批評比寧咸作為球星，輸波後竟然動粗，毫無體育精神，指責佢「輸唔起」。
BBC揭露真相：原來係對方挑釁在先？
由於巴高整場比賽並未上陣，呢個突如其來嘅舉動令外界相當困惑。不過，英國媒體「BBC Radio 5 Live」隨後揭露咗衝突嘅導火線。據報道，完場哨音一響，巴高就衝入球場，直接向英格蘭後備席及領隊杜曹（Thomas Tuchel）做出帶有嘲諷同挑釁意味嘅手勢，呢個舉動疑似激怒咗比寧咸，先會引發後續嘅肢體衝突。
究竟係「動粗」定係「反擊」？
呢個真相曝光後，網上輿論隨即出現兩極化。有人認為即使對方挑釁，球員亦唔應該動手；但亦有唔少球迷力撐比寧咸，認為面對對方嘅無禮挑釁，呢種反應係人之常情。究竟係球星情緒失控，定係對方欺人太甚？
資料或影片來源：原文刊於新假期