世足賽／黃牌申訴失敗 法國球星奧利塞8強賽再領一張就停賽

法國隊在世界盃八強賽前夕遭遇重大打擊，國際足協（FIFA）正式駁回法國隊針對中場球星奧利塞（Michael Olise）在十六強賽對陣巴拉圭時所領黃牌的申訴。這意味著奧利塞將帶著這張黃牌進入八強賽，一旦在對陣摩洛哥的比賽中再領黃牌，將面臨停賽處分，無緣四強賽。