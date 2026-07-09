世足賽／黃牌申訴失敗 法國球星奧利塞8強賽再領一張就停賽
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法國隊在世界盃八強賽前夕遭遇重大打擊，國際足協（FIFA）正式駁回法國隊針對中場球星奧利塞（Michael Olise）在十六強賽對陣巴拉圭時所領黃牌的申訴。這意味著奧利塞將帶著這張黃牌進入八強賽，一旦在對陣摩洛哥的比賽中再領黃牌，將面臨停賽處分，無緣四強賽。
爭議判決維持原判
在十六強賽事尾聲，奧利塞與巴拉圭球員加拉薩（Matias Galarza）發生衝突，隨後被球證出示黃牌。從重播畫面可見，雙方幾乎沒有身體接觸，奧利塞當時僅做出「噤聲」手勢，隨後加拉薩倒地聲稱臉部受擊。法國隊隨即提出申訴，但國際足協最終決定維持原判，令法國隊教練團大感無奈。
停賽風險影響戰局
除了奧利塞之外，法國隊陣中還有巴高拿（Bradley Barcola）及曼奴·高尼（Manu Kone）同樣身背黃牌，面臨「再領牌即停賽」的風險。這對法國隊的陣容深度造成極大考驗，若這幾名核心球員在八強賽中不幸再領黃牌，將無法出戰四強賽，對球隊爭冠之路影響深遠。
迪甘斯：專注眼前賽事
面對外界對判決的質疑，法國隊主教練迪甘斯（Didier Deschamps）在賽前記者會上表現冷靜，拒絕將此事渲染成爭議。他強調目前團隊唯一的目標是全力備戰摩洛哥，並未過多談論判決細節。此外，迪甘斯亦透露受傷的中場球員曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）傷勢好轉，有望參與訓練，球隊目前正集中精神應對這場關鍵的八強淘汰賽。
資料或影片來源：原文刊於新假期