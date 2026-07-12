世界盃／西班牙前總理一句「法國隊沒有法國人」惹議 4強大戰前引爆種族歧視風波

2026美加墨世界盃進入白熱化階段，西班牙即將與法國爭奪決賽席位。然而，賽前焦點卻被西班牙前總理拉霍伊（Mariano Rajoy）的一番言論搶走，他在評論中直指法國隊「沒有法國人」，隨即引發軒然大波。