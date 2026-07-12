世界盃／西班牙前總理一句「法國隊沒有法國人」惹議 4強大戰前引爆種族歧視風波
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2026美加墨世界盃進入白熱化階段，西班牙即將與法國爭奪決賽席位。然而，賽前焦點卻被西班牙前總理拉霍伊（Mariano Rajoy）的一番言論搶走，他在評論中直指法國隊「沒有法國人」，隨即引發軒然大波。
爭議言論引發種族歧視質疑
拉霍伊在西班牙媒體《El Debate》發表評論，雖然承認法國隊實力強勁，卻補上一句「話雖如此，沒有法國人」。這番話被外界解讀為對法國隊內多名移民後裔球員的國籍認同進行攻擊。事實上，法國隊26人名單中，絕大多數球員都在法國出生，所謂「沒有法國人」的說法，顯然無視了法國多元文化的社會現實。
歷史重演：國族認同長期爭辯
法國隊的多元組成一直以來都是其特色，早在1998年奪冠時，以「Black-Blanc-Beur」（黑人、白人、阿拉伯裔）共存的陣容就曾被視為社會融合的象徵。然而，這種多元形象長期遭到極右派質疑，例如勒龐（Jean-Marie Le Pen）過去就曾批評法國隊無法代表「真正的法國」。拉霍伊身為前政府領導人，在國際賽事期間發表此類言論，無疑再次觸動了歐洲社會對於移民、殖民歷史與國家歸屬感的敏感神經。
四強大戰前火藥味
這場爭議不僅在西班牙國內引起批評，更在歐洲足球界掀起討論。在法國隊本屆賽事已多次成為種族言論攻擊目標的情況下，拉霍伊的言論無疑讓這場即將到來的四強大戰增添了更多場外的火藥味。
資料或影片來源：原文刊於新假期