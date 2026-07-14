西班牙前首相稱法國隊「沒有法國人」？種族歧視言論惹公憤

世界盃四強賽事在即，法國隊在備戰期間卻捲入一場政治風波。西班牙前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）日前在報章發表評論，公開質疑法國國家隊的組成，稱「他們擁有一支頂級陣容，但沒有任何法國球員」，此番言論隨即被外界批評為帶有種族歧視色彩，在法國國內引起強烈反彈。