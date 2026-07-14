西班牙前首相稱法國隊「沒有法國人」？種族歧視言論惹公憤
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世界盃四強賽事在即，法國隊在備戰期間卻捲入一場政治風波。西班牙前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）日前在報章發表評論，公開質疑法國國家隊的組成，稱「他們擁有一支頂級陣容，但沒有任何法國球員」，此番言論隨即被外界批評為帶有種族歧視色彩，在法國國內引起強烈反彈。
前首相言論惹火：法國隊「沒有法國人」？
拉霍伊在《El Debate》發表的文章中，暗示法國隊因陣中有大量有色人種球員，而缺乏「真正的法國人」。這番言論不僅在法國引起公憤，更被視為對球員身份認同的直接攻擊。法國駐西班牙大使館隨即發表聲明反駁，強調迪甘斯（Didier Deschamps）麾下的26名球員均為法國公民，其中23人更是在法國本土出生，以事實回擊種族偏見。
球員與大使館反擊：膚色不代表國籍
面對爭議，西班牙國腳古巴斯（Pau Cubarsi）率先與拉霍伊的言論劃清界線，強調：「如果他們為法國國家隊效力，他們就是法國人，無論膚色如何。」前鋒伊格利西亞斯（Borja Iglesias）亦呼籲社會對此類言論應保持更高警覺。法國隊內雖然對此感到困惑，但這已是他們在短短幾週內遭遇的第二次種族歧視攻擊，球隊內部的「圍城心態」反而因此進一步加強。
圍城心態：法國隊爭勝動力
法國隊在今屆賽事中屢遭針對，早前巴拉圭參議員阿瑪里利亞（Celeste Amarilla）亦曾對麥巴比（Kylian Mbappé）進行惡意攻擊，導致巴黎檢察官辦公室介入調查。面對外界的閒言閒語，法國中堅干拿迪（Ibrahima Konate）表示球隊不會受影響，將專注於比賽。這支世界排名第一的勁旅，正準備在達拉斯球場迎戰西班牙，力爭連續三屆闖入世界盃決賽，用實力回應一切質疑。
資料或影片來源：原文刊於新假期