麥巴比十二碼等足3分鐘！「小碎步」射法係咪已經過時？
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法國隊在世界盃八強賽中以 2-0 擊敗摩洛哥，成功晉級四強。雖然賽果符合預期，但比賽過程中的心理博弈與十二碼爭議，成為球迷熱議焦點。
麥巴比「漫長」十二碼
比賽第26分鐘，麥巴比 (Kylian Mbappe) 在禁區內被絆倒獲得十二碼。然而，從判決到主射，麥巴比足足等待了3分11秒。期間球證需處理兩次罰球檢查，加上摩洛哥球員的心理戰干擾，令這記十二碼充滿壓力。最終麥巴比的射門被門將保奴 (Yassine Bounou) 救出，未能改寫紀錄。
「小碎步」射法成爭議
本屆世界盃中，不少頂尖球員如哈利簡尼 (Harry Kane) 及般奴古馬雷斯 (Bruno Guimarães) 在使用「小碎步」助跑主射十二碼時頻頻失手。這種技術雖然能擾亂門將節奏，但似乎也增加了射手自身的心理負擔。麥巴比今次失手，再次引發球迷對於這種射門風格是否過於冒險的討論。
四強前哨戰：西班牙對比利時
法國晉級後，將於下週二在達拉斯迎戰西班牙或比利時的勝方。今日焦點賽事為西班牙對比利時，西班牙防線在今屆賽事表現極其穩健，已連續10場世界盃比賽保持不失球。比利時雖然已非昔日的「黃金一代」，但近期狀態回升，這場強強對決將直接決定誰能挑戰法國的冠軍之路。
資料或影片來源：原文刊於新假期