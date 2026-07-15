法國王朝夢碎！麥巴比親揭慘敗真相
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2026年世界盃四強戰爆出冷門，奪冠大熱法國以0：2不敵西班牙，無緣決賽。這場失利不僅終結了法國連續三屆闖入決賽的紀錄，更讓球隊核心麥巴比（Kylian Mbappé）賽後罕見地公開批評球隊表現，直言球隊當下的水準完全配不上四強級別。
豪華鋒線徹底熄火
法國隊在今屆賽事中一直展現強大進攻火力，前六場比賽場場入波，共轟入16球。然而，面對西班牙嚴密的防守體系，由麥巴比、迪比利（Ousmane Dembélé）和奧利斯（Michael Olise）組成的豪華三叉戟全場徹底熄火。法國隊從開賽起便被拖入西班牙的傳控節奏中，無法組織起有效的進攻威脅，整場比賽顯得被動。
麥巴比：我們不配贏
賽後，麥巴比並未將失利歸咎於運氣或他人，而是坦率承認球隊在戰術執行與技術層面上全面落後。他指出，球隊原本計劃透過高位逼搶打亂對手，但溝通不足導致中場協防出現漏洞，讓對手能夠從容組織攻勢。他直言：「當你在世界盃四強做不到該做到的事情，就不可能贏波。我們在技術處理上出現太多失誤，表現完全配不上四強。」
紀錄中斷遺憾
這場敗仗對法國隊而言意義重大，這是麥巴比自2018年首次參加世界盃以來，首度未能闖入決賽。儘管法國隊提前出局，麥巴比本屆賽事個人表現依然亮眼，在7場比賽中攻入8球並交出3次助攻，與其他球員並列射手榜首位。隨著決賽夢碎，法國隊將轉戰季軍戰，結束今屆世界盃的爭冠之旅。
資料或影片來源：原文刊於新假期