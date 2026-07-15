法國王朝夢碎！麥巴比親揭慘敗真相

2026年世界盃四強戰爆出冷門，奪冠大熱法國以0：2不敵西班牙，無緣決賽。這場失利不僅終結了法國連續三屆闖入決賽的紀錄，更讓球隊核心麥巴比（Kylian Mbappé）賽後罕見地公開批評球隊表現，直言球隊當下的水準完全配不上四強級別。