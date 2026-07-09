世足賽／法國8強戰摩洛哥重演上屆4強 「高盧雄雞」迎最大考驗
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2026世界盃八強戰即將上演焦點大戰，法國將於波士頓吉列體育場迎戰摩洛哥。這場比賽不僅是爭奪四強門票的關鍵，更是2022年卡塔爾世界盃四強戰的經典重演。
麥巴比 (Kylian Mbappé) 領軍，高盧雄雞火力全開
法國隊在本屆賽事展現出驚人的進攻火力，五場比賽合共攻入14球。隊長麥巴比 (Kylian Mbappé) 狀態大勇，個人已攻入7球，成為金靴獎的熱門人選。面對這支星光熠熠的球隊，法國隊目標明確，就是要衝擊隊史第三座大力神盃。
亞特拉斯雄獅防守堅韌，黑馬能否再創奇蹟？
摩洛哥隊在本屆賽事表現亮眼，先後淘汰荷蘭及加拿大等強隊，展現出極高的戰術素養與體能。這支被稱為「亞特拉斯雄獅」的球隊，防守滴水不漏，加上總教練瓦赫比 (Mohamed Ouahbi) 的精準調度，絕對不容小覷。
宿命重逢，誰能挺進四強？
四年前，法國在四強賽擊敗摩洛哥，最終屈居亞軍。如今兩軍再次碰頭，法國主帥迪甘斯 (Didier Deschamps) 亦不敢掉以輕心，直言摩洛哥是頂級強隊。這場矛與盾的對決，勝方將會晉級四強，迎戰西班牙與比利時之戰的勝者。
資料或影片來源：原文刊於新假期