世足賽／耶馬19歲生日放話不怕法國！盼西班牙晉級決賽當最棒禮物
廣告
19歲生日當天，西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）在記者會上展現出超齡的自信。面對即將到來的世界盃四強大戰，他公開表示對法國隊毫無畏懼，更將晉級決賽視為自己最好的生日禮物。
歐洲冠軍無懼強敵
耶馬在記者會上神情輕鬆，面對媒體提問是否擔心法國隊的實力，他直言：「我們是歐洲冠軍，這就是足球。」他認為，與其擔心對手，不如專注於球隊自身的發揮。這番言論一出，隨即在球迷間引發熱烈討論，不少人認為這位小將初生之犢不畏虎，但也有人質疑他是否過於輕敵。
決賽門票是最佳禮物
雖然耶馬透露自己買了珠寶頸鏈作為生日獎勵，但他強調，真正的願望是帶領西班牙隊殺入決賽。他坦言，雖然本屆賽事入球數不多，但能在四強賽這種關鍵時刻破門，將會是極具意義的體驗。他承諾會全力以赴，為球迷帶來一場精彩的賽事。
壓力？不存在
面對外界對這場「西法大戰」的高度關注，耶馬表現得異常冷靜。他認為人生中還有許多比踢球更艱難的挑戰，因此這場比賽對他而言並無額外壓力。他將保持一貫的比賽節奏，全力為球隊爭取勝利，目標直指紐約的決賽舞台。
資料或影片來源：原文刊於新假期