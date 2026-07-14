世界盃四強大戰：法國鋼鐵防線 vs. 西班牙殘陣誰能笑到最後？
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世界盃四強戰火燃起，法國將於香港時間7月15日凌晨3時，在達拉斯AT&T體育場硬撼西班牙。這場被視為「窒息式控球」與「致命反擊」的巔峰對決，將決定誰能率先取得決賽入場券。
法國防線固若金湯
法國隊在今屆賽事展現出極強的防守統治力，進入淘汰賽階段後，防線表現滴水不漏，連續保持零失球。主帥迪甘斯（Didier Deschamps）採取務實戰術，雖然不強求控球率，但攻守轉換極具威脅。右路的奧利斯（Michael Olise）狀態大勇，今屆賽事已交出6次助攻，加上左路麥巴比（Kylian Mbappé）的強大衝擊力，兩翼齊飛將對任何防線構成巨大壓力。預計防守中場祖亞文尼（Aurélien Tchouameni）將重返正選，進一步鞏固球隊的中場屏障。
西班牙邊路戰力受損
反觀西班牙，雖然以平均66%的控球率領跑群雄，但球隊目前面臨嚴峻的傷兵問題。邊路進攻核心歷高威廉斯（Nico Williams）因腿筋受傷，加上耶利米賓奴（Yeremy Pino）鎖骨骨折，兩人雙雙缺陣。失去兩名邊路快馬，西班牙在陣地戰中難以撕破對手防線，被迫依賴橫傳組織，進攻威脅力大減。面對法國由邁治蘭（Mike Maignan）與沙列巴（William Saliba）領銜的鋼鐵防線，西班牙的進攻效率將面臨極大考驗。
體能與戰術博弈
數據顯示，西班牙在近兩場淘汰賽中均苦戰至比賽末段，體能消耗巨大。相比之下，法國隊的晉級之路相對游刃有餘。在達拉斯室內場館的優質草皮條件下，法國隊的快速反擊戰術預計將更具優勢。這場矛盾之爭，究竟是西班牙的傳控能再次突破重圍，還是法國的鋼鐵防線能成功封鎖對手，球迷們拭目以待。
資料或影片來源：原文刊於新假期