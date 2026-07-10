麥巴比將功補過！法國2-0退摩洛哥殺入四強

2026年世界盃賽事進入白熱化階段，法國在波士頓舉行的賽事中，以2-0擊敗防守頑強的摩洛哥，順利取得四強席位。陣中球星麥巴比（Kylian Mbappé）經歷了戲劇性的一役，從射失十二碼到貢獻入球與助攻，成為球隊晉級的最大功臣。