麥巴比將功補過！法國2-0退摩洛哥殺入四強
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2026年世界盃賽事進入白熱化階段，法國在波士頓舉行的賽事中，以2-0擊敗防守頑強的摩洛哥，順利取得四強席位。陣中球星麥巴比（Kylian Mbappé）經歷了戲劇性的一役，從射失十二碼到貢獻入球與助攻，成為球隊晉級的最大功臣。
麥巴比將功補過展現巨星價值
比賽初段，麥巴比（Kylian Mbappé）意外射失十二碼，錯失為球隊先開紀錄的黃金機會。然而，這位前鋒迅速調整心態，隨後以一記精彩絕倫的射門為法國打破僵局。其後，他更為隊友迪比利（Ousmane Dembélé）送上助攻，協助球隊擴大領先優勢，完美彌補了早前的失誤。
法國防線穩固力保不失
面對摩洛哥的反撲，法國展現出極高的防守紀律。門將邁治蘭（Mike Maignan）在比賽末段保持警覺，成功化解對手的攻勢。後防大將沙列巴（William Saliba）與觀迪（Jules Koundé）表現冷靜，有效限制了摩洛哥的側擊威脅，確保球隊保持清白之身。
晉級四強劍指冠軍寶座
儘管整體表現並非完美，但主教練迪甘斯（Didier Deschamps）帶領的法國隊展現出極高的戰術執行力，成功完成晉級任務。球隊目前正積極備戰即將到來的四強賽事，力爭再次舉起世界盃冠軍獎盃。
資料或影片來源：原文刊於新假期