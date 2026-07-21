從14歲營地偷看比賽少年到親手捧起世界盃冠軍隊長洛迪 (Rodri) 用16年寫下最勵志足球童話

16年前，一名14歲的少年在夏令營的木屋裡，透過迷你手提電腦緊張地觀看世界盃決賽，當恩尼斯達 (Andrés Iniesta) 攻入致勝一球時，他興奮地繞著湖奔跑。16年後的今天，這名少年已經成長為世界級球星洛迪 (Rodri)，並在同樣的賽事中，親手將世界盃獎盃高舉過頭。