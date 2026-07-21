從14歲營地偷看比賽少年到親手捧起世界盃冠軍隊長洛迪 (Rodri) 用16年寫下最勵志足球童話
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16年前，一名14歲的少年在夏令營的木屋裡，透過迷你手提電腦緊張地觀看世界盃決賽，當恩尼斯達 (Andrés Iniesta) 攻入致勝一球時，他興奮地繞著湖奔跑。16年後的今天，這名少年已經成長為世界級球星洛迪 (Rodri)，並在同樣的賽事中，親手將世界盃獎盃高舉過頭。
從營地少年到世界冠軍
這段跨越16年的旅程充滿了戲劇性。在2026年世界盃決賽中，當費蘭·托利斯 (Ferran Torres) 在加時賽第106分鐘攻入致勝球時，洛迪再次展現了當年的激情，但他不再是孤身一人，而是奔向場邊的家人。在頒獎儀式上，他展現了極高的情商，等待前美國總統特朗普離開舞台中央後，才從容地舉起獎盃，這一幕成為了本屆賽事的經典時刻。
冠軍背後「戰利品」
除了榮耀的獎盃，西班牙隊的更衣室慶祝活動同樣充滿細節。球員們不僅獲得了賽事最佳球員、最佳年輕球員及金手套獎等個人榮譽，每位成員還獲贈了極具紀念意義的NBA風格冠軍指環。他們帶走的「戰利品」還包括裝在Louis Vuitton專屬獎盃箱裡的複製品、樂高模型，甚至是從球場上剪下的球網碎片。
團隊力量
這場勝利不僅屬於球星，更屬於整個團隊。報導指出，當球員們離開更衣室時，身邊都有工作人員協助搬運這些沉甸甸的紀念品。從年僅19歲的古巴斯 (Cubarsí) 到主教練迪拉富安迪 (Luis de la Fuente)，每個人都帶著滿載的歷史碎片離開球場。這不僅是一場足球比賽的勝利，更是一次關於夢想、傳承與團隊精神的完美演繹。
資料或影片來源：原文刊於新假期