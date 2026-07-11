世界盃變荷里活派對？畢彼特彭妮露古絲現身洛杉磯撐場！
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世界盃八強戰移師洛杉磯，球場內除了激烈的足球對決，VIP包廂更成為荷里活巨星的聚腳點，星光熠熠程度令人目不暇給。
洛杉磯變身荷里活派對
這場西班牙對比利時的八強大戰，吸引了眾多荷里活巨星親臨現場。最受矚目的莫過於畢彼特（Brad Pitt），他與女友Ines de Ramon一同現身，雖然畢彼特身穿美國隊球衣並戴上墨鏡試圖保持低調，但依然成為全場焦點。
畢彼特與彭妮露古絲同場睇波
這對情侶與西班牙影星彭妮露古絲（Penelope Cruz）及其丈夫查維爾巴頓（Javier Bardem）共用一個豪華包廂。兩位西班牙巨星自然全力支持祖國球隊，查維爾巴頓更穿上印有球員名字的專屬球衣。現場氣氛相當輕鬆，彭妮露古絲更被拍到與畢彼特等人互動，場面熱鬧。此外，Oasis樂隊成員Noel Gallagher亦有現身觀戰。
賽事焦點與場邊花絮
除了荷里活明星，比利時國王菲臘（King Philippe）亦有出席。賽事方面，西班牙由法比安彭拿（Fabian Ruiz）先開紀錄，但比利時隨即由迪基迪拉尼（Charles De Ketelaere）頭槌扳平，雙方在場上互不相讓，場邊的星級觀眾亦看得相當投入。
資料或影片來源：原文刊於新假期