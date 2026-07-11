40歲門將世界盃爆紅竟然有新物種以佢命名？呢位佛得角英雄嘅傳奇故事仲未完！
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佛得角門將禾仙夏（Vozinha）在今屆世界盃表現神勇，不僅帶領球隊殺入32強，更意外成為科學界的焦點。一位西班牙生物學家為了表彰他在賽場上的英勇表現，將一種新發現的海蛞蝓物種以他的名字命名，成為球壇一段佳話。
賽場上「紅色」致敬
西班牙研究員捷西斯·奧迪亞（Jesus Ortea）在其著作《生物多樣性故事》中，正式將一種新發現的紅色小型海蛞蝓命名為「Aldisa vozinhai」。奧迪亞解釋，選擇紅色是為了紀念禾仙夏在對陣西班牙隊時的精彩表現，當時他憑藉多次關鍵撲救，成功獲選為全場最佳球員。這項命名不僅是對他球技的肯定，也是研究員對佛得角海洋生物多樣性研究的一份心意。
大器晚成足球傳奇
現年40歲的禾仙夏，職業生涯足跡遍佈摩爾多瓦、斯洛伐克、塞浦路斯及葡萄牙等地，是一位典型的「浪人」球員。在今屆世界盃前，他在社交媒體上的追蹤者僅有5萬人，但憑藉在小組賽對陣西班牙時的7次神級撲救，他瞬間爆紅，追蹤人數飆升至2860萬。
科學界與足球奇妙連結
這並非奧迪亞首次以球員命名新物種。早在2019年，他便曾將一種海洋海螺以哥斯達黎加門將基羅拿華斯（Keylor Navas）的名字命名。對於禾仙夏而言，這份來自科學界的獨特榮譽，無疑為他漫長的職業生涯畫上了最難忘的一筆。儘管球隊最終在加時賽以2-3惜敗阿根廷，但禾仙夏在賽事中合共作出18次撲救，數據表現遠超預期，足以證明其實力。
資料或影片來源：原文刊於新假期