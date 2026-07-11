40歲門將世界盃爆紅竟然有新物種以佢命名？呢位佛得角英雄嘅傳奇故事仲未完！

佛得角門將禾仙夏（Vozinha）在今屆世界盃表現神勇，不僅帶領球隊殺入32強，更意外成為科學界的焦點。一位西班牙生物學家為了表彰他在賽場上的英勇表現，將一種新發現的海蛞蝓物種以他的名字命名，成為球壇一段佳話。