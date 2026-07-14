世界盃四強開賽時間惹議美國球迷怒轟荒謬
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2026世界盃四強賽事即將在美國上演，但開賽時間卻引發當地民眾強烈不滿。兩場關鍵賽事被安排在平日下午3時開賽，令不少想觀賽的球迷大感無奈，認為這安排完全忽略了主辦國觀眾的作息。
賽事時間與工作撞期
法國對西班牙及英格蘭對阿根廷的四強賽，分別於周二及周三下午3時（美國東岸時間）舉行。對於當地打工仔而言，這正是辦公時間，根本無法抽身觀看。有網民直言，將世界盃四強賽安排在平日中午時段，簡直是「最愚蠢的決定」，更有球迷諷刺地表示，迫不及待想在平日下午觀看自己國家主辦的賽事。
氣候與交通隱憂
除了時間問題，達拉斯的賽事更面臨高溫挑戰，預計氣溫將達攝氏30多度，球迷擔心在烈日下觀賽風險極高。此外，下午3時開賽雖然避開了上班繁忙時間，但賽事結束後正值下班高峰，預計將對當地交通造成嚴重擠塞，特別是交通狀況一向惡劣的亞特蘭大，屆時司機恐怕會對此安排感到「讚賞」。
全球轉播與本土觀眾矛盾
雖然有意見認為，這個時間剛好配合歐洲的黃金轉播時段，但美國球迷並不買帳。不少人批評國際足協（FIFA）未有考慮主辦國觀眾的需要，並建議參考NFL超級碗的模式，將開賽時間延至傍晚，以照顧美洲觀眾的作息，即使這意味著歐洲球迷可能需要在半夜觀看賽事。
資料或影片來源：原文刊於新假期