世足熱潮帶動「客廳經濟」！哈蘭德人氣超越美斯成新一代卡王
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2026美加墨世界盃進入8強白熱化階段，全城陷入足球狂熱。這場四年一度的盛事，不僅考驗球員腳法，更意外帶動了一波「世足經濟學」，從客廳設備到宵夜零食，球迷們的觀賽習慣正在悄悄改變。
新舊球王之爭：哈蘭德人氣反超
數據顯示，挪威「入球機器」哈蘭德（Erling Haaland）在賽事期間搜尋量驚人，成功超越阿根廷球王美斯（Lionel Messi）及巴西球星尼馬（Neymar Jr.），成為六月最熱搜的足球員。在收藏卡市場，兩位球星同樣是焦點，一張美斯（Lionel Messi）的新人卡近期更以高價成交，顯示球迷對傳奇球星的熱情絲毫不減。
客廳變身私人影院
為了追求極致的臨場感，不少球迷趁機升級家中設備。市場數據反映，電視銷量顯著增長，主流尺寸已由55吋提升至65吋，甚至有球迷選擇75至85吋的超大螢幕。配合支援杜比全景聲（Dolby Atmos）的Soundbar音響及短焦雷射投影機，將客廳打造成私人影院，讓熬夜觀賽的體驗全面升級。
宵夜經濟同步升溫
熬夜睇波當然少不了美食相伴。洋芋片、肉乾、堅果及氣泡水等宵夜零食銷量大增，帶動整體相關業績顯著提升。除了吃喝，周邊商品如球衣亦成為熱門，其中設計感十足的日本隊客場球衣，更成為球迷間的搶手貨。
資料或影片來源：原文刊於新假期