埃及教練賽後怒火中燒！世界盃八強戰爆出驚人黑幕指控難道這一切都是為保送美斯？
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埃及隊在世界盃賽場上經歷了天堂跌落地獄的劇本。原本以二比零領先阿根廷，卻在比賽末段連失三球，最終遺憾出局。賽後埃及隊上下情緒激動，直指裁判執法不公，甚至公開質疑賽事背後的「劇本」。
埃及教練怒轟：這不是足球
埃及隊總教練哈桑（Hossam Hassan）賽後難掩憤怒，直言球隊表現遠勝衛冕軍，卻被場外因素左右。他痛斥比賽缺乏尊重與公平競爭，更揚言「我再也不會看世界盃了」。埃及隊球員齊科（Zico）亦附和指裁判執法極度不公，全場觀眾都看在眼裡。
「保送美斯」陰謀論？
爭議焦點在於阿根廷攻入致勝球前，埃及球員強烈抗議對方犯規，但主裁判與VAR團隊卻視若無睹。哈桑語出驚人，直指裁判的判決就是為了讓阿根廷晉級，甚至暗示「也許他們就是想看美斯（Lionel Messi）繼續走下去」。
埃及足協正式申訴
面對這場充滿爭議的落敗，埃及足球協會主席里達（Gamal Allam）已正式宣布向國際足協（FIFA）提出申訴，要求對該名法國籍主裁判萊蒂西耶（François Letexier）展開全面調查。這場八強戰的判決風波，勢必成為今屆世界盃最受爭議的焦點之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期