居里力撐美斯衛冕！世界盃決賽前夕 體壇巨星齊集紐約
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2026世界盃決賽進入最後倒數，全球目光聚焦於即將上演的阿根廷對西班牙之戰。近日在紐約舉行的「Fanatics Fest」嘉年華，多位體壇巨星難得同框，NBA球星居里（Stephen Curry）更在活動中公開預測，看好美斯（Lionel Messi）能帶領阿根廷成功衛冕。
史上最強自拍？體壇巨星紐約聚首
在紐約賈維茨中心舉行的嘉年華中，一張由NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）親自掌鏡的合照在網上瘋傳。照片陣容極其豪華，包括足球球王美斯、NFL傳奇布雷迪（Tom Brady）、網球天王祖高域（Novak Djokovic），以及費迪南（Rio Ferdinand）與洛迪（Rodri）等頂尖運動員。這場跨界聚會不僅吸引全球粉絲目光，更為即將到來的決賽增添不少話題。
居里力撐美斯：命運天秤傾向阿根廷
身為NBA當代最具影響力的球星之一，居里在受訪時被問及對決賽的看法。他直言要看衰美斯帶領的球隊非常困難，並指出阿根廷連續兩屆殺入世界盃決賽，展現出極強的團隊信念。居里認為，目前的氣勢與命運天秤正向阿根廷傾斜，預期這場決賽將會是一場精彩絕倫的對決。
世界盃決賽：阿根廷對決西班牙
阿根廷國家隊目前已抵達新澤西，全力備戰即將於香港時間7月20日在大都會人壽體育場舉行的決賽。面對實力強勁的西班牙，阿根廷全隊鬥志高昂，力爭衛冕世界盃冠軍，寫下歷史新篇章。
資料或影片來源：原文刊於新假期