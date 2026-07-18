居里力撐美斯衛冕！世界盃決賽前夕 體壇巨星齊集紐約

2026世界盃決賽進入最後倒數，全球目光聚焦於即將上演的阿根廷對西班牙之戰。近日在紐約舉行的「Fanatics Fest」嘉年華，多位體壇巨星難得同框，NBA球星居里（Stephen Curry）更在活動中公開預測，看好美斯（Lionel Messi）能帶領阿根廷成功衛冕。