8個入球4次助攻竟然無獎？今屆世界盃金球獎得主引發全球球迷熱議！
廣告
2026美加墨世界盃決賽，阿根廷以0:1不敵西班牙，屈居亞軍。賽後官方將象徵最高榮譽的金球獎頒予西班牙中場洛迪（Rodri），結果一出隨即引起全球球迷熱議。
數據與榮譽極端對比
美斯（Lionel Messi）在本屆賽事交出8個入球及4次助攻的驚人數據，入球數僅次於法國的麥巴比（Kylian Mbappé）。反觀洛迪，作為冠軍隊中場核心，整屆賽事錄得0入球、0助攻。阿根廷媒體對此結果表示強烈不滿，質疑評選標準是否過於偏重冠軍隊成員，忽略了球員的個人數據貢獻，甚至直言「足球是靠入球贏下比賽，而不是靠傳球」。
戰術價值 vs 個人數據
歐洲媒體則有不同看法，指出洛迪在場上的統治力不容忽視。數據顯示，洛迪在傳球次數及成功率上均冠絕大賽，傳球成功率高達94%，是西班牙防守體系中不可或缺的一環。評審團可能更看重球員對球隊整體戰術的影響力，而非單純的入球數字，加上西班牙最終奪冠，評審票源傾向冠軍功臣亦屬常見。
金球獎評選爭議
金球獎過往曾多次頒發給非冠軍隊成員，直到2022年美斯帶領阿根廷奪冠並獲獎，才終結了長達24年的紀錄。今次評選再次將「個人表現」與「團隊冠軍」的矛盾擺上檯面，究竟金球獎應該獎勵最出色的個人，還是冠軍隊的靈魂人物？這場爭論恐怕短時間內難以平息。
資料或影片來源：原文刊於新假期