世界盃決賽：美斯與耶馬爾宿命對決
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2026年世界盃決賽即將於香港時間7月20日凌晨3時上演，由西班牙對陣阿根廷。這場賽事不僅是歐洲冠軍與美洲冠軍的巔峰對決，更因一張歷史照片而充滿了傳奇色彩。
跨越19年宿命重逢
一張2007年拍攝的慈善照片近日在網上瘋傳，當時20歲的美斯（Lionel Messi）為一名僅6個月大的嬰兒洗澡，而這名嬰兒正是如今19歲的西班牙天才球星耶馬爾（Lamine Yamal）。這場「澡盆之戰」被球迷視為足球天賦的傳承，如今兩人將在世界盃決賽舞台上正面交鋒，場面令人動容。
巔峰對決：極致控球 vs 韌性反擊
西班牙隊在本屆賽事展現了極強的統治力，保持37場不敗紀錄，防守固若金湯，擅長以極致的控球消耗對手。反觀阿根廷隊，則展現了驚人的韌性與逆轉魔力，隊長美斯依然是球隊的核心，配合拿達路·馬天尼斯（Lautaro Martínez）的終結能力，隨時能給予對手致命一擊。
決賽賽事資訊
比賽將於美國新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。西班牙主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）強調，球隊將採取區域聯防與中路絞殺策略，切斷阿根廷中場對美斯的支援，而非單純的人盯人防守。這場決賽不僅是戰術的博弈，更是兩代球王之間的精神對抗。
資料或影片來源：原文刊於新假期