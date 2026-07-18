19年前洗澡照成真？美斯與耶馬爾世界盃宿命對決
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這場世界盃決賽不僅是兩代球王的對決，更是一段跨越19年的傳奇故事。當NFL傳奇湯布雷迪（Tom Brady）看到那張美斯（Lionel Messi）為嬰兒時期的耶馬爾（Lamine Yamal）洗澡的舊照時，也不禁驚嘆這簡直是「神一般的預言」。
命運洗澡照
這張攝於2007年的照片，當時美斯正於巴塞隆拿嶄露頭角，而耶馬爾僅僅是個幾個月大的嬰兒。誰也沒想到，這兩位在綠茵場上相遇的傳奇，會在19年後的世界盃決賽舞台上，分別代表阿根廷與西班牙爭奪最高榮譽。這張照片在網上瘋傳，被球迷視為足球界最不可思議的「命運交織」。
兩代球王巔峰對決
美斯在今屆賽事中狀態火熱，7場比賽貢獻8個入球及4次助攻，展現出爭取衛冕的決心。面對即將在決賽碰頭的耶馬爾，美斯給予了極高評價，稱讚這位19歲小將已是世界頂級球員。儘管美斯對這位後輩充滿敬意，但他同時強調，阿根廷隊絕不會在決賽中留手，將全力阻止對方發揮。
歷史性圓滿結局
對於耶馬爾而言，這場決賽是他職業生涯中最重要的一役。雖然他在今屆賽事中入球數據較為平淡，但他在四強戰對陣法國時的關鍵表現，證明了他足以左右戰局。星期日的決賽，美斯將力爭連續兩屆奪冠，而耶馬爾則有機會帶領西班牙重奪自2010年以來的首個世界盃冠軍。這場比賽，註定將成為足球史上最經典的篇章之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期