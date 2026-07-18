19年前洗澡照成真？美斯與耶馬爾世界盃宿命對決

這場世界盃決賽不僅是兩代球王的對決，更是一段跨越19年的傳奇故事。當NFL傳奇湯布雷迪（Tom Brady）看到那張美斯（Lionel Messi）為嬰兒時期的耶馬爾（Lamine Yamal）洗澡的舊照時，也不禁驚嘆這簡直是「神一般的預言」。