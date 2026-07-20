19年後傳承！耶馬爾與美斯決賽對望球迷感動：史上最棒父子
廣告
2026世界盃圓滿落幕，西班牙最終奪冠，阿根廷屈居亞軍。但賽後最令全球球迷動容的，並非獎盃歸屬，而是西班牙小將耶馬爾（Lamine Yamal）與美斯（Lionel Messi）那張跨越19年的合照。
跨越19年命運交會
2007年，當時年僅半歲的耶馬爾，在聯合國兒童基金會的公益活動中，由身披巴塞隆拿19號球衣的美斯親手洗澡。這張經典照片見證了兩代球王的起點。誰也沒想到，19年後，這名嬰兒已成長為世界冠軍，並在世界盃決賽舞台上與當年的偶像正面交鋒。
英雄惜英雄傳承
決賽結束後，耶馬爾在社交媒體上分享了與美斯在球場上對望大笑的照片。儘管美斯未能衛冕，但這場跨世代的擁抱與對視，被球迷視為足球史上最動人的傳承時刻。年僅19歲的耶馬爾，在兩年內先後奪得歐洲國家盃與世界盃冠軍，展現出接班人的氣勢。
足球浪漫與延續
雖然耶馬爾在決賽中受傷勢影響，僅能後備上陣，但他與西班牙隊展現的韌性最終助球隊登頂。這場比賽不僅是勝負的較量，更是一次關於成長與傳承的見證。美斯與耶馬爾的這段緣分，將永遠成為足球史上的經典篇章。
資料或影片來源：原文刊於新假期