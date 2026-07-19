美斯最後一舞？世界盃決賽阿根廷硬撼西班牙

2026世界盃決賽將於明日（20日）上演，由衛冕冠軍阿根廷對決西班牙。這場賽事不僅是兩國的榮耀之爭，更是球王美斯（Lionel Messi）與巴塞隆拿新星耶馬爾（Lamine Yamal）的跨世代對決。