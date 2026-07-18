從懷中嬰兒到世界盃決賽對手這場跨越十年宿命對決即將上演

這場即將在新澤西上演的世界盃決賽，不僅是兩支強隊的爭霸，更是一場充滿戲劇性的「世代之戰」。阿根廷隊長美斯 (Lionel Messi) 將正面迎戰西班牙新星耶馬 (Lamine Yamal)，這兩位同樣出自巴塞隆拿青訓營的球員，將在世界足球最高殿堂寫下歷史。